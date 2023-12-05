Бюро економічної безпеки викрило підпільний цех у «Межигірʼї», де підробляли харчі

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Бюро економічної безпеки України

Бюро економічної безпеки України викрило людей, які підробляли продукти харчування відомих українських та міжнародних торговельних марок. Фальсифікат виробляли у Києві та Київській області, зокрема в парку «Межигірʼя».

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зловмисники підробляли солодощі, каву, бакалійні товари (спеції, кавові та какао вироби, вермішель швидкого приготування), вафлі, жувальну гумку. Для цього використовували спеціальне обладнання.

Бюро економічної безпеки України

Бюро економічної безпеки України

Під час обшуків на складах у Києві та області та у приміщеннях на території «Межигірʼя» виявили лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі обсяги сировини, з якої виготовлялись контрафакти, і саму продукцію без необхідних документів. Підпільне виробництво в «Межигірʼї» використовувало потужності, зокрема електроенергію, Національного парку.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 станків для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування. Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України.