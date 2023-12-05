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Джерела «Бабеля»: У Криму безпілотники СБУ поцілили по військових обʼєктах росіян

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

СБУ

Уранці 5 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових обʼєктів у Криму.

Про це «Бабелю» повідомили обізнані джерела.

Українські дрони влучили:

Окупанти зранку заявляли про масований наліт дронів на Крим — нібито півострів атакували 40 БпЛА. Про наслідки не повідомлялося. Звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму та Сімферополя, а канал «Кримський вітер» писав про можливий удар по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі, де є військові кораблі.