Джерела «Бабеля»: У Криму безпілотники СБУ поцілили по військових обʼєктах росіян

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СБУ

Уранці 5 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових обʼєктів у Криму.

Про це «Бабелю» повідомили обізнані джерела.

Українські дрони влучили:

у радіолокаційну систему «Небо-М» в районі смт Багерове;

стоянку гелікоптерів;

радіолокаційну систему П-18 «Терек»;

систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля села Стрілкове.

Окупанти зранку заявляли про масований наліт дронів на Крим — нібито півострів атакували 40 БпЛА. Про наслідки не повідомлялося. Звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму та Сімферополя, а канал «Кримський вітер» писав про можливий удар по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі, де є військові кораблі.