Хакери вкрали дані про ДНК майже 7 млн клієнтів з платформи генетичних тестів

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Unsplash / Jefferson Santos

Платформа генетичних тестів 23andMe визнала масштабний витік даних. Унаслідок хакерської атаки зловмисники отримали доступ до інформації 6,9 мільйона користувачів.

Про це пише The Verge.

Найбільше постраждали дані користувачів, у яких було ввімкнено функцію «ДНК-родичі» — вона дає змогу порівнювати генетичні профілі різних клієнтів 23andMe. Також у відкритий доступ потрапила інформація людей, які створили на сайті сторінки з генеалогічними деревами.

При цьому уточнюється, що отримати доступ до акаунтів хакерам удалося саме тоді, коли логіни і паролі на 23andMe збігалися з паролями на інших сайтах, які зламували раніше. Ще в жовтні на хакерських форумах почали зʼявлятися оголошення з пропозиціями придбати вкрадені дані клієнтів 23andMe за $10.

Компанія заявила, що «зробила кроки» для захисту даних своїх клієнтів. Зокрема, звернулася з проханням до активних користувачів анулювати свої паролі та застосувати метод двоетапної аутентифікації.