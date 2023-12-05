У США у власників похоронного бюро знайшли 190 розкладених тіл

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Колорадо (США) у власників похоронного бюро знайшли 190 тіл, які розкладаються. Власники бюро постануть перед судом — їх звинувачують у насильстві над тілами, крадіжках, відмиванні грошей і підробці документів.

Про це пише Associated Press.

Джон і Кері Холфорд володіють похоронним бюро Return to Nature Funeral Home. Там зберігалися тіла людей, деякі з яких померли ще в 2019 році.

Судові протоколи свідчать, що родинам загиблих бюро повідомляло, що кремувало тіла, але натомість родичам відправляли щось, що не було прахом.

Чоловіка і жінку увʼязнили під заставу в $2 мільйони. Обом предʼявили звинувачення приблизно за 190 пунктами за насильство над тілами, 5 пунктами крадіжок, 4 пунктами відмивання грошей і понад 50 пунктами підробки документів.

Тіла вивезли зі складу бюро, і фахівці почали працювати над ідентифікацією останків за допомогою відбитків пальців, стоматологічних карт, медичної апаратури та ДНК.