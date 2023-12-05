Нацбанк випустив памʼятну монету до Дня волонтерів

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НБУ

До Міжнародного дня волонтерів Національний банк випустив памʼятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам».

Про це пише пресслужба НБУ.

Монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень і тираж до 50 тисяч штук. Вона продовжує серію «Безсмертна моя Україно».

НБУ

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розмістили стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки. На реверсі монети — карта України у вигляді маскувальної сітки як символу обʼєднаної країни, що «переплетена» і згуртована задля досягнення спільної мети.

Дизайн монети розробив молодий художник Олександр Резніков, скульптор — Володимир Атаманчук. Придбати памʼятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» можна з 6 грудня 2023 року в інтернет-магазині НБУ.