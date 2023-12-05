Президент до Дня волонтерів нагородив 36 людей відзнакою «Золоте серце»

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Указом Володимира Зеленського відзнакою президента України «Золоте серце» нагородили 36 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.

Ось перелік тих, кого нагородив президент:

Айвазян Альона Робертівна — волонтерка, директорка благодійної організації «Благодійний фонд «Хелп Армі Мира», м. Харків;

Акимченков Олег Володимирович — волонтер громадської організації «Регіональний центр сталого розвитку», м. Херсон;

Анісімов Володимир Володимирович — волонтер, Київська область;

Варава Валентина Юріївна— волонтерка, керівниця громадської організації «Ініціатива Є+», м. Київ;

Гончарова Юлія Євгеніївна — волонтерка, м. Київ;

Грубенюк Тетяна Григорівна — волонтерка, директорка благодійного фонду «Відродження Захисників України», м. Київ;

Дашкевич Микола Володимирович — волонтер, Київська область;

Джалагонія Давид Манучарович — волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку «Хелп Груп», м. Полтава;

Зарічанський Андрій Андрійович — волонтер, засновник благодійного фонду «Родина Зарічанських», м. Одеса;

Каптур Ірина Михайлівна — волонтерка, засновниця благодійної організації «Благодійний фонд Ірини Каптур», м. Полтава;

Карташева Наталія Миколаївна — волонтерка благодійного фонду «Південний-Берег», м. Одеса;

Квятковський Андрій Васильович — президент благодійної організації «Фонд родини Квятковських», м. Львів;

Кеплер Тата Григорівна — волонтерка, засновниця благодійного фонду «Відчуй», м. Київ;

Кобрин Олег Степанович — волонтер, підприємець, благодійник, засновник товариства «ІНФРА-СПЕКТР», Київська область;

Коваленко Олександра Євгенівна — волонтерка, співголова благодійної організації «Благодійний фонд Україна для героїв», м. Рівне;

Коваль Юлія Олегівна — волонтерка, м. Харків;

Ковальов Дмитро Олександрович (посмертно) — волонтер благодійної організації «Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги», м. Харків;

Крилов Денис Валерійович — засновник благодійної організації «Благодійний фонд «Світ. Україна. Пологи», м. Запоріжжя;

Кучер Людмила Володимирівна — операційна керівниця громадської організації «УКРАЇНЕР», Київська область;

Лифарь Віталій Іванович — член благодійної організації «Благодійний фонд МОАС – України», м. Київ;

Ломовських Григорій Альбертович — волонтер, голова наглядової ради благодійної організації «Благодійний фонд «Поруч», м. Харків;

Майборода Ганна Анатоліївна — волонтерка, голова громадської організації «Патріот», Київська область;

Мостенець Сергій Володимирович — волонтер, м. Київ;

Мостовий Максим Борисович — волонтер, голова громадської організації «Науково-практичний центр «ЮНІТ», м. Київ;

Омельченко Юлія Олександрівна — волонтерка благодійного фонду «Сильні та Незламні», м. Київ;

Рибальченко Сергій Юрійович — волонтер, член громадської організації «Центр гармонійного розвитку особистості «ВЕЛЕТ», м. Херсон;

Рибальченко Анастасія Іванівна — волонтерка, член громадської організації «Центр гармонійного розвитку особистості «ВЕЛЕТ», м. Херсон;

Ройтберг Владислав Михайлович — волонтер Білоцерківської волонтерської групи, м. Київ;

Савинська Надія Олександрівна — виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд «Співдія», м. Київ;

Сердіченко Денис Петрович — волонтер, президент благодійного фонду «Міжнародна допомога «Добрий самарянин», м. Одеса;

Скіртач Тетяна Михайлівна — волонтерка, парамедик, м. Київ;

Слабко Андрій Михайлович — волонтер, медик громадської організації «Госпітальєри», м. Київ;

Таргонський Олександр Сигизмундович — член благодійної організації «Міжнародний Благодійний Фонд Владислава Стадника «Сталеві крила», м. Житомир;

Тира Юрій Степанович — волонтер благодійної організації «Благодійний фонд «Співдружність України», м. Київ;

Тищенко Вікторія Федорівна — волонтерка, керівниця та засновниця благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери: Дорослі — Дітям», м. Харків;

Тріщенко Віктор Трохимович — волонтер, голова Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнського обʼєднання ветеранів, м. Кропивницький;

Шевчук Юлія Миколаївна — волонтерка, член громадської організації «Науково-практичний центр «ЮНІТ», м. Київ;

Шляпіна Марина Геннадіївна — волонтерка, голова громадської організації «Шлях до людей», Полтавська область;

Янченко Григорій Миколайович — волонтер, м. Херсон.

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів. Його запровадила ООН у 1985 році.