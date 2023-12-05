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Президент до Дня волонтерів нагородив 36 людей відзнакою «Золоте серце»

Автор:
Ліза Бровко
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Указом Володимира Зеленського відзнакою президента України «Золоте серце» нагородили 36 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.

Ось перелік тих, кого нагородив президент:

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів. Його запровадила ООН у 1985 році.