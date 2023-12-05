IBM представила найпотужніший у світі процесор

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Американська корпорація International Business Machines представила перший у світі модульний квантовий компʼютер IBM Quantum System Two на базі новітнього квантового процесора Heron.

IBM продемонструвала новий спосіб зʼєднання чипів усередині машин і потім машин разом, який у поєднанні з новим кодом виправлення помилок допоможе створити ефективні квантові машини до 2033 року.

IQuantum System Two є першим у світі модульним квантовим компʼютером. Систему розробили таким чином, щоб із часом її можна було доповнювати новим обладнанням — процесорами, серверами та іншими комплектуючими, покращуючи характеристики. Як стверджує компанія, Quantum System Two — це новий крок до втілення в життя концепції найпотужніших суперкомпʼютерів, що працюють завдяки квантовим технологіям.

Heron назвали «найпродуктивнішим квантовим чипом з усіх нині існуючих». Він оперує 133 кубітами і видає в пʼять разів менше помилок під час обчислювальних процесів, якщо порівнювати його з чипом Eagle цього ж виробника. Машина працює на базі трьох чипів Heron, кріогенної інфраструктури для охолодження і серверів, що дозволяють керувати кубітами.

«Ми досягли епохи, коли квантові компʼютери використовують як інструмент для дослідження нових рубежів науки. Оскільки ми продовжуємо вдосконалювати способи масштабування квантових систем і приносити користь за допомогою модульної архітектури, ми й надалі підвищуватиме якість стека квантових технологій промислового масштабу — і передамо його до рук наших користувачів і партнерів, які зможуть розвʼязувати більш складні проблеми», — сказав Даріо Гіл, старший віцепрезидент і директор з досліджень IBM.