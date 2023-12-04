У Харкові через обвал ґрунту загинули двоє чоловіків

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Пресслужба ДСНС

У Харкові рятувальники дістали з-під обвалу ґрунту тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі на вулиці Шевченка, коли стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 років народження.

Рятувальники намагалися швидко відкопати з-під землі чоловіків, але дістали їх уже без ознак життя.