Десятирічний британець створив петицію для Apple і попросив змінити емодзі «Ботанік»

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BBC News

Десятирічний британець Тедді Коттл створив петицію, у якій закликав компанію Apple змінити емодзі «Ботанік». Хлопчик вважає, що передні зуби емодзі створюють неправильне враження про тих, хто носить окуляри.

Про це пише BBC.

Хлопець змінив дизайн емодзі, замінивши зубасту усмішку легкою посмішкою.

BBC News

«У нього тонкі лінзи та тонка оправа... А ще у нього легка посмішка замість жахливих кролячих зубів. Мені подобається носити окуляри, тому що в них я бачу набагато краще, і вони виглядають гарно та стильно», — пояснив Тедді.