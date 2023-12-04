У Мексиці акула вбила жінку

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На тихоокеанському узбережжі Мексики жінка загинула через напад акули.

Про це повідомляє CNN.

Місцева служба цивільного захисту та пожежної охорони повідомила, що жінку знайшли мертвою служби екстреної допомоги в затоці Мелаке, муніципалітет Сіуатлан. У жертви не було однієї ноги. Імовірно, її відкусила акула. Імʼя загиблої не називають.

У соцмережах публікують відео, на якому людину виносять із води без однієї ноги.

Муніципальна влада Сіуатлану закликала людей триматися подалі від місцевих пляжів. Вони залишатимуться закритими до подальшого розпорядження.