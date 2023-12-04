Норвежець побив свій власний світовий рекорд і стрибнув у крижану воду з висоти 40,5 метра
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Норвежець Кен Сторнес побив свій власний світовий рекорд і зробив «стрибок смерті» у крижану воду з висоти 40,5 метра.
Про це написало британське медіа UNILAD.
Чоловік опублікував відео в Instagram, де показав, як стоїть на виступі на скелі і скидає у воду великий камінь, щоб показати, наскільки він високо. Потім Кен Сторнес робить крок і стрибає вслід за каменем у крижану воду.
Його політ тривав кілька секунд. Він випірнув з води теж швидко, і до нього одразу підпливли, щоб перевірити стан.
«Це було божевілля!» — написав норвежець.
Сторнес, відомий як «Останній вікінг», здобув славу стрибками з сокирами. Два роки тому він уже ставив рекорд — тоді стрибнув з висоти 31 метр.
Кену Сторнесу 35 років. Він ветеран піхотних бойових дій і колишній боєць змішаних бойових мистецтв (ММА). Чоловік регулярно займається спортом у холодних і складних умовах, наприклад стрибає зі скель, тренується на льоду, ходить у гори, рубає дерева.