Дослідники створили «сомельє» зі штучним інтелектом. Він відрізнятиме якісне вино від підробки

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Шахраї, які видають низькоякісне питво за висококласний напій, незабаром матимуть справу зі штучним інтелектом. Науковці зі США та Швейцарії навчили машини ідентифікувати походження вина на основі хімічних аналізів.

Машина розрізняє вина за тонкими відмінностями в концентраціях десятків сполук, повідомляє The Guardian.

Технологія дозволяє відстежити не лише певний регіон, де вирощують виноград, але й маєток, де вино виготовлялося.

«Навколо багато шахрайства з вином: люди роблять якесь лайно у своїх гаражах, друкують етикетки і продають їх за тисячі доларів. Ми вперше демонструємо, що наші хімічні методи мають значну чутливість, щоб визначити різницю», — сказав професор Александр Пуже з Женевського університету в Швейцарії.

Щоб навчити цих методів програму зі штучним інтелектом, вчені звернулися до газової хроматографії. Її використали для аналізу 80 вин із семи різних маєтків у французькому регіоні Бордо. Ця методика зазвичай використовується в лабораторіях для розділення й ідентифікації сполук, що утворюють суміш.

Замість того, щоб намагатися знайти окремі сполуки, які відрізняють одне вино від іншого, алгоритм враховує всі хімічні речовини, виявлені у вині. Це робиться для того, щоб створити найбільш надійний унікальний підпис для кожного. Програма відображає результати на двовимірній сітці, де групуються вина зі схожими ознаками.

«Перше, що ми побачили, це кластери, які відповідають певним шато. Це відразу натякнуло нам, що для кожного маєтку є специфічний хімічний підпис», — сказав Пуже.

Дослідження показало незвичайне та водночас цікаве положення кластерів — вони зображували розташування відповідних маєтків.

«Коли ми робимо ці проекції з хроматограм, ми відновлюємо карту Бордо», — сказав Пуже.

За нещодавнім дослідженням, опублікованим у Communications Chemistry, така програма може допомогти розслідувати шахрайство. Інструмент на базі ШІ завдяки хімічним аналізам зможе швидко виявити, чи відповідає вміст пляшки етикетці.

У Європі фальшива випивка є нагальною проблемою і щорічно спричиняє зниження продажів на €3 мільярди. Нещодавні випадки підкреслили розмір злочинних мереж, активних у цій галузі.

Цього року членів банди було засуджено за те, що вони доставляли танкерами іспанське столове вино до Франції. А потім видавали його за дороге французьке.

Хоча виявлення шахрайства і є найочевиднішою причиною застосовувати програму, Пуже сказав, що ШІ можна використовувати для моніторингу якості процесу виноробства, а також для забезпечення правильного змішування.