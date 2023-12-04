СБУ затримала російського агента — коригував удари по Києву

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Служба безпеки затримала російського агента, за координатами якого окупанти завдали удару по корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року.

Про це пише пресслужба СБУ.

Чоловік також розвідував локації штабів і місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ в Києві та на Житомирщині.

Слідство встановило, що 40-річний мешканець столиці мав проросійські погляди й у 2022 році виїхав до росії через треті країни, оформивши статус «волонтера». На кордоні з рф він заявив кадровому співробітнику Федеральної служби безпеки росії про готовність до співпраці.

Киянин одразу передав окупантам координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. Через кілька днів росіяни завдали туди удару. Пізніше чоловіка проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань і відправили в Україну для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну «евакуацію» до рф.

Агент отримував розвіддані про Житомирщину від родичів, яких використовував «втемну», а в Києві сам збирав інформацію.

Йому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), за це загрожує довічне увʼязнення.