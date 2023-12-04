SIPRI: У 2022 році попит на зброю зріс, але світові виробники виявилися не готовими до цього

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Повномасштабна війна в Україні й геополітична напруженість у всьому світі сприяли різкому збільшенню попиту на озброєння і військову техніку. Однак, незважаючи на попит, багато американських і європейських компаній не змогли суттєво наростити виробничі потужності через дефіцит робочої сили, витрати і збої в ланцюжках поставок.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

У 2022 році дохід від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших компаній галузі становив $597 млрд — на 3,5% менше, ніж у 2021-му, навіть попри різке зростання попиту.

«У багатьох збройових компаній виникли труднощі при адаптації виробництва до високоінтенсивних воєн. Однак були підписані нові контракти, зокрема на боєприпаси, від яких очікується збільшення доходів у 2023 році та в наступний період», — зазначила директорка програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Сюдро.

На 40 американських компаній припадає 51% загальних доходів від продажу зброї в топ-100, їх доходи впали на 7,9% — до $302 млрд у 2022 році.

Доходи від озброєнь 22 компаній з Азії та Океанії, включених до рейтингу, зросли на 3,1% і досягли $134 млрд у 2022 році. Це другий рік поспіль, коли прибутки від продажу зброї перших ста країн Азії та Океанії перевищують прибутки Європи.

Доходи від продажу зброї 26 компаній з першої сотні, що базуються в Європі, зросли на 0,9% і досягли $121 млрд у 2022 році.

«Війна в Україні створила попит на техніку, яка підходить для війни на виснаження, наприклад, боєприпаси й бронетехніку. У багатьох європейських виробників цих товарів зросли прибутки. До них увійшли компанії, що базуються в Німеччині, Норвегії та Польщі», — зазначив дослідник програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Лоренцо Скараззато.

На Близькому Сході у 2022 році спостерігалося найбільше відсоткове зростання доходів від продажу зброї серед усіх регіонів, оскільки всі сім близькосхідних компаній, що входять до першої сотні, зафіксували значне зростання. Їхній загальний дохід від озброєнь на суму $17,9 млрд збільшився на 11% у річному обчисленні.

До рейтингу також увійшов «Укроборонпром», але і його доходи від озброєнь впали на 10% у реальному вираженні, до $1,3 млрд.

Світові військові витрати, за даними SIPRI, минулого року збільшилися на 3,7% у реальному вираженні та досягли нового максимуму.