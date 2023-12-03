Індія погодилася вивести своїх військових з Мальдів

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Reuters

Президент Мальдівів Мохамед Муіззу заявив, що уряд Індії погодився вивести своїх солдатів з архіпелагу.

Про це повідомляє Reuters.

Муіззу переміг на президентських виборах у вересні, провівши кампанію за зміну політики Мальдівів «Індія перш за все». Він обіцяв вивести індійських військових з островів.

Індія постачає певне військове обладнання на Мальдіви, допомагає з ліквідацією наслідків стихійних лих і допомагає будувати там морську верф.

Високопоставлений урядовець Індії в Нью-Делі повідомив Reuters, що між Індією і Мальдівами відбулися дискусії з цього приводу, і обидві сторони визнали важливість допомоги, яку надає Індія.

Індія й Китай змагаються за вплив у регіоні, причому вважається, що коаліція, яка підтримує Муіззу, більше схиляється до Китаю.

Більшість індійських військових на Мальдівах керували двома гелікоптерами та літаком Dornier, які Індія надала Мальдівам.