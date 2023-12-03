На Новий рік комендантська година в Києві залишиться без змін

Новини

Під час зимових свят комендантська година в Києві діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

На Софійській площі 3 грудня почали встановлювати новорічну ялинку. Відкриття буде 6 грудня — у День святого Миколая. Ялинку встановлять виключно за кошти меценатів — гроші з бюджету не витрачатимуть.

За рішенням Ради оборони Києва, на Різдво та Новий Рік у столиці не буде жодних масових заходів.