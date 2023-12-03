У Нью-Йорку планують запровадити плату за затори
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Нью-Йорк може стати першим містом у США, яке запровадить плату за проїзд у найбільш жвавих районах міста.
Про це повідомляє The New York Times.
За це рішення мають проголосувати на початку 2024 року.
Нью-Йорк давно шукає способів зменшити автомобільний рух Мангеттеном. Якщо плани реалізують, водії повинні будуть сплачувати $15 щоденно за проїзд у цьому районі. Для водіїв вантажівок проїзд коштуватиме $24 або $36, залежно від розміру автівки, а для мотоциклістів – $7,50.
Плату за затори планують стягувати в будні з 5:00 до 21:00 та у вихідні з 9:00 до 21:00. Таксі за затори не сплачуватимуть, але очікується, що вони підвищать тариф.
Доходи, отримані від зборів за затори, серед іншого, спрямують на розвиток громадського транспорту міста.
- Сінгапур стягує плату за затори від середини 1970-х років. У 2007 році Стокгольм запровадив податок на затори в центральній частині міста після того, як виборці схвалили його на референдумі.
- Лондон встановив зону заторів у 2003 році. Влада міста фіксує транспортні засоби, які вʼїжджають у зону заторів, фотографуючи номерні знаки.