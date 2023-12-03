«Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» до гірськолижного курорту Славське

Новини

Кравс Євгеній / УНІАН

Компанія «Укрзалізниця» запускає на зимові свята швидкісний поїзд сполученням Київ — Славське (гірськолижний курорт у Львівській області). Квитки можна придбати з сьогоднішнього дня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Швидкісний потяг Інтерсіті № 743 відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, о 06:11, і прибуватиме до станції Славське о 14:00.

У зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.