«Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» до гірськолижного курорту Славське
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кравс Євгеній / УНІАН
Компанія «Укрзалізниця» запускає на зимові свята швидкісний поїзд сполученням Київ — Славське (гірськолижний курорт у Львівській області). Квитки можна придбати з сьогоднішнього дня.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Швидкісний потяг Інтерсіті № 743 відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, о 06:11, і прибуватиме до станції Славське о 14:00.
У зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.
- Від 10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Будапешту й Відня.