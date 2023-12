Гурт KISS дав останній живий концерт у Нью-Йорку. Відтепер рокери стали «віртуальними аватарами»

Новини

Wikipedia / Raph_PH

Увечері 2 грудня легендарний рок-гурт KISS відіграв заключний концерт свого прощального туру The End of the Road у Нью-Йорку. Проте це не буде завершенням їхньої карʼєри — далі учасники гурту можуть виступати у віртуальному форматі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Під час виходу на біс поточний склад гурту — засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер — покинув сцену, щоб показати свої цифрові аватари. Після трансформації віртуальний гурт KISS почав виконувати пісню God Gave Rock and Roll to You.

Технологію використали для нової ери рок-гурту — після 50 років існування KISS учасники зацікавлені у своєрідному віртуальному безсмерті, щоб продовжувати свою спадщину «вічно». Вони стали першим американським гуртом, який зробив це.

Щоб створити свої цифрові аватари, KISS виступали в костюмах для захоплення руху.

«Ми можемо бути вічно молодими і вирушити у місця, про які навіть не мріяли раніше», — заявив басист KISS Джин Сіммонс.

Наразі учасники гурту не повідомили, чи дадуть наступний концерт у віртуальному форматі.