Збірна України гратиме з Бельгією, Словаччиною і Румунією, якщо вийде у Євро-2024

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У німецькому Гамбурзі 2 грудня відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024.

Про це пише пресслужба збірної України.

У турнірі візьмуть участь 24 збірні, 21 з яких уже відома, а ще три стануть відомі в березні після плей-оф. Один із претендентів — українська команда.

Жеребкування плей-оф Ліги націй/відбору на Євро-2024 визначило, що Україна піде шляхом В, де в півфіналі на виїзді 21 березня гратиме з командою Боснії і Герцеговини.

Якщо в цій грі Україна виграє, то 26 березня на власному полі змагатиметься з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія. Якщо синьо-жовті виграють, вони вийдуть у Євро-2024.

Тому в разі успіху в плей-оф збірна України зіграє у групі Е, куди потрапили Бельгія, Словаччина та Румунія.