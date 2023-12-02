Google запускає нову функцію «Вибрати все» в мобільному застосунку Gmail

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Rubaitul Azad / Unsplash

Google представляє нову функцію для мобільних застосунків Gmail на пристроях Android та iOS — можливість обрати всі листи на електронній пошті одним дотиком.

Про це йдеться у блозі Google.

Після натискання піктограми «Вибрати все» всі листи будуть обрані, що дозволить легко виконувати дії з ними, наприклад, видалити їх всі або позначити як прочитані.

Наразі нова функція працює на пристроях Android, а скоро нею зможуть скористатися й власники продукції Apple.

Функція буде доступна для всіх клієнтів Google Workspace і користувачів з особистими обліковими акаунтами Google.