На Запорізькій АЕС уночі стався повний блекаут

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На захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції в ніч на 2 грудня ночі стався повний блекаут.

Про це повідомили «Енергоатом» і Міністерство енергетики.

Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 під час повітряної тривоги була знеструмлена остання лінія «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ, через що увімкнулися 20 дизельних генераторів.

Зусиллями українських фахівців о 7-й ранку вдалося поновити звʼязок з українською енергосистемою. У «Енергоатомі» кажуть, що черговий блекаут створює загрозу радіаційній безпеці. У Міненерго зазначають, що це вже восьмий блекаут на станції.