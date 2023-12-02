Генштаб України: Російська армія втратила за добу ще понад тисячу військових

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 2 грудня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 1 070 військових убитими, сім танків, 13 бронемашин, 10 артилерійських систем і РСЗВ, 11 одиниць автотехніки та одну одиницю спецтехніки, а також 18 безпілотників різного оперативно-тактичного рівня.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Щодо ситуації на фронті, то, за даними Генштабу, найгарячішою точкою є Авдіївський напрямок. Росіяни далі намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони за добу відбили 21 атаку.

Безуспішним був наступ противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного і Первомайського Донецької області.