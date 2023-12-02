Українська ППО вночі збила 10 Shahed і одну авіаракету

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українська протиповітряна оборона в ніч на 2 грудня збила 10 дронів-камікадзе Shahed над Одеською областю і одну авіаракету Х-59 над Дніпропетровщиною.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього росіяни запустили 11 дронів з мису Чауда (окупований Крим). Ракету запускав літак з повітряного простору окупованої Запорізької області. Голови обласних адміністрацій про руйнування поки не повідомляли.