Українська ППО вночі збила 10 Shahed і одну авіаракету
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Українська протиповітряна оборона в ніч на 2 грудня збила 10 дронів-камікадзе Shahed над Одеською областю і одну авіаракету Х-59 над Дніпропетровщиною.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього росіяни запустили 11 дронів з мису Чауда (окупований Крим). Ракету запускав літак з повітряного простору окупованої Запорізької області. Голови обласних адміністрацій про руйнування поки не повідомляли.