Республіканця Джорджа Сантоса виключили з Палати представників Конгресу США

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Reuters

Члени Палати представників Конгресу США проголосували за виключення республіканця Джорджа Сантоса. Його звинувачують у корупції та нецільовому витрачанні грошей на виборчу кампанію.

Про це повідомляє Reuters.

За звільнення Сантоса проголосували 311 законодавців, проти — 114.

Reuters

35-річний Сантос був обраний до Конгресу США на проміжних виборах 8 листопада 2022 року. Невдовзі після виборів у заявах, які він зробив під час виборчої кампанії, почали виявляти неоднозначності. Згодом стало відомо, що Сантос сфабрикував більшу частину своєї біографії, а федеральна прокуратура звинуватила його у відмиванні коштів під час передвиборчої кампанії та шахрайстві. Сантос звинувачення відкидає. Суд над ним має розпочатися 9 вересня 2024 року.

Під час двопартійного розслідування виявилось, що він записав майже $4 тисячі за спа-процедури, зокрема на ботокс, на свій передвиборчий рахунок у Конгресі. Він також витратив понад $4 тисячі в магазині Hermes і робив «покупки» на OnlyFans.

Раніше американські медіа дізналися, що Сантос насправді не відвідував Нью-Йоркський університет і не працював у Goldman Sachs і Citigroup, як він стверджував під час передвиборчої кампанії.

Він також неправдиво заявляв про своє єврейське походження і казав виборцям, що його дідусь і бабуся втекли від нацистів під час Другої світової війни.