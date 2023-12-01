Нардеп від групи «Відновлення України» Максим Єфімов складає мандат. У парламенті лишилися 402 депутати

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Нардеп від групи «Відновлення України» Максим Єфімов складає депутатський мандат.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він вирішив це зробити через брак часу на парламентську діяльність, адже зараз сконцентрований на справах прифронтового Краматорська.

У Верховну Раду Максим Єфімов пройшов як безпартійний самовисуванець за 48 округом (Краматорськ).

Після складання Єфімовим мандаду в парламенті залишиться 402 депутати. Це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів

Максим Єфімов є головою депутатської групи «Відновлення України», яку утворили у травні 2022 року. Нардеп утворив її разом з колегою Ігорем Абрамовичем. Група має 17 місць у парламенті.