Кабмін призначив нового очільника Держспецзвʼязку
- Автор:
- Ліза Бровко
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Кабінет міністрів України призначив нового голову Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації. Ним став Юрій Мироненко.
Про це пише Держспецзвʼязку.
Юрій Мироненко до призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку. У нього є нагорода «Срібний хрест».
Після вступу на посаду він анонсував, що скоро представить план розвитку Держспецзвʼязку і будуватиме роботу на нульовій толерантності до корупції.
Юрій Мироненко закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая і здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» іступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Працював на керівних посадах у структурних підрозділах банків, був фінансовим директором концерну «Стирол», який займається виробництвом добрив і азотних сполук, працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», що займалося ІТ, логістикою, будівництвом, аграрним господарством тощо.
Також новопризначений голова Держспецзвʼязку з 2016 до жовтня 2023 року був головою правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД). Це неурядовий аналітичний центр, який супроводжує реформи в Україні.
- 20 листопада Кабінет міністрів України звільнив Щиголя з посади голови Держспецзвʼязку. Також посаду втратив його заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.
- Того ж дня САП і НАБУ повідомили про підозру Щиголю та його заступнику в розкраданні понад 62 мільйонів гривень державних коштів. Загалом у схемі задіяні шестеро людей. Ідеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. Прокурори стверджують, що програми закупили за завищеними цінами, а різницю вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й розділити між собою. Сам Щиголь упевнений, що зможе довести свою невинуватість, і наголошує, що закупівлі були за законом. 30 листопада Суд арештував $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзвʼязку Юрія Щиголя.