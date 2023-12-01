Кабмін призначив нового очільника Держспецзвʼязку

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Кабінет міністрів України призначив нового голову Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації. Ним став Юрій Мироненко.

Про це пише Держспецзвʼязку.

Юрій Мироненко до призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку. У нього є нагорода «Срібний хрест».

Після вступу на посаду він анонсував, що скоро представить план розвитку Держспецзвʼязку і будуватиме роботу на нульовій толерантності до корупції.

Юрій Мироненко закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая і здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» іступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Працював на керівних посадах у структурних підрозділах банків, був фінансовим директором концерну «Стирол», який займається виробництвом добрив і азотних сполук, працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», що займалося ІТ, логістикою, будівництвом, аграрним господарством тощо.

Також новопризначений голова Держспецзвʼязку з 2016 до жовтня 2023 року був головою правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД). Це неурядовий аналітичний центр, який супроводжує реформи в Україні.