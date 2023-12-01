Росію виключили з ради Міжнародної морської організації

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Росію не переобрали до ради Міжнародної морської організації на 2024—2025 роки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок», — написав він у X.