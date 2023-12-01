У Києві частково відкрили Подільсько-Воскресенський міст. Його будували з 1993 року

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Першого грудня 2023 року в Києві відкрили рух для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут № 111 від станції метро «Площа Українських Героїв» до станції метро «Лівобережна».

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу понад 10 км.

«Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! [...] Ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це — важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності», — зазначив кличко.