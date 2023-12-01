СБУ повідомила про підозру в держзраді колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу

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Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича, який переховується в росії та, як стверджує СБУ, працює на ФСБ.

Експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них — Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді.

Саме він був одним з основних «спікерів», який за координацією Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Слідство встановило, що поплічники Сівковича розганяли фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські тези щодо «безальтернативності» проросійського вектора в зовнішній політиці.

Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення рф і дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

У 2014 році під час силового розгону Майдану Сівкович виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників девʼятого управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.