У Запорізькій області розділили комендантську годину
- Автор:
- Софія Телішевська
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Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що віднині в області комендантська година матиме два розподіли:
- на території Запорізького району — з 23:00 до 5:00;
- на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів — з 21:00 до 5:00.
Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони Запорізької області.
Окупація Запорізької області
Після широкомасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська захопили більшу частину території Запорізької області. 26 лютого 2022 року після боїв зі Збройними силами України окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя. Обласний центр Запоріжжя окупанти взяти не змогли, тому вирішили зробити Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої частини області й проводили там псевдореферендум про «приєднання» регіону до рф.