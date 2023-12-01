За ніч росіяни випустили по Україні 25 дронів і дві ракети

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Уночі росія випустила по Україні дві ракети Х-59 і 25 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Сили ППО збили 18 дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Shahed росіяни випускали з двох напрямків: мис Чауда (це окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ — рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Основний напрямок удару – південь і схід країни. До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти Сил оборони України.