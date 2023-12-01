«Якщо ви не цікавитеся війною, війна зацікавиться вами» ― The Economist про ймовірність перемоги росії. Світові медіа про війну 30 листопада

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«Бабель»

Уперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зʼявилася ймовірність того, що путін виграє цю війну, пише The Economist у своїй редакційній статті. Не тому, що на фронті досі не сталося прориву ЗСУ, а російські фортифікації виглядають надійно. Поточної ситуації на фронті цей висновок майже не стосується ― йдеться більше про те, що путіну, можливо, і справді вдасться дочекатися, коли підтримка Заходом України ослабне й без достатньої кількості зброї українській армії доведеться відступати. Відступ же може призвести до додаткових проблем в Україні: невдоволені й виснажені громадяни почнуть шукати винних і гратися в політику ― власне, політичний процес уже активізувався.

Внутрішні суперечки означають хаос, і це неодмінно позначиться на обороноздатності України загалом. Тим часом путін використовує всі принади диктатури: він звів нанівець політичний процес у росії, взяв економіку під жорсткий контроль, виробляє все більше зброї та готовий ще довго терпіти масові смерті росіян. Очевидно, у 2025 році росіяни можуть почати створювати проблеми Кремлю через інфляцію, високу смертність фронтовиків і падіння економіки ― але хтозна, чи протистояння триватиме аж доти.

Підтримка України Штатами зменшується, Європа мала б перебрати цей тягар на себе, але вона ніби зупинилася в летаргічному сні, недооцінюючи небезпеку путінського режиму. Офіційно ЄС запевняє, що підтримка України буде тривалою і стабільною ― однак за лаштунками принаймні один із лідерів ЄС визнав, що без лідерства США підтримка з боку Європи стане фрагментарною: якісь країни й надалі надаватимуть зброю й допомогу, інші знайдуть причини цього не робити.

Теперішня росія становить для Європи екзистенційну загрозу, ідеться в матеріалі. І щоб вижити, їй потрібно визнати, що росія ― це ворог надовго, причому ворог сильний. Який навчився воювати, уміє виробляти зброю, обходити санкції та влаштовувати, зокрема, інформаційні спецоперації. А отже, треба не бути млявими й мʼякотілими, а навчитися воювати. Виготовляти в достатній кількості сучасну зброю, мобілізувати людей та підтримувати союзників, яким Кремль загрожує. Насамперед ― Україну.

Насправді підтримка Києва ― чи не найбільший стратегічний інтерес вільної Європи зараз, а найправильнішим рішенням буде наростити цю підтримку до максимального рівня. Інакше, пише The Economist, «якщо ви не цікавитеся війною, війна зацікавиться вами». І це може обернутися новими численними смертями.

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