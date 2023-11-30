Нацбанк зняв усі обмеження на продаж валюти населенню

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Death to Stock

З 1 грудня Нацбанк знімає всі обмеження для банків і небанківських фінустанов на продаж валюти населенню, щоб мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.

Про це пише пресслужба НБУ.

Також з початку зими Нацбанк дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування або компенсації витрат за договорами страхування і перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями.

Мета дозволу — дати можливість страхувати ризики під час війни, щоб гарантувати безпеку судноплавства і забезпечити сталий експорт української продукції через порти.

Також НБУ розширив перелік послуг, для оплати яких можна здійснювати транскордонні перекази громадянам, зокрема учасникам бойових дій, які через війну потребують лікування або відновлення здоровʼя за кордоном. До переліку додали супутні додаткові послуги, пов’язані з лікуванням чи реабілітацією в іноземних медзакладах.

І ще Національний банк дозволив оплачувати послуги, які потрібні для навчання студентів за кордоном. Серед них — оплата за проживання, отримання візи на період навчання, трансфери від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування тощо.