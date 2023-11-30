Голова МЗС Естонії застеріг громадян від поїздок до росії через можливе закриття кордону

Новини

ERR

Голова естонського МЗС Маргус Цахкна рекомендував громадянам країни не їздити до росії, бо Естонія може тимчасово закрити кордон.

«Якщо Естонія закриє кордони, ті, хто перебуватиме на російській стороні, назад потрапити не зможуть. Зараз однозначно не рекомендується їздити до росії, тому що ми не знаємо, коли тиск на наші кордони стане таким великим, що нам доведеться тимчасово їх закрити», — заявив Цакхна.

Також голова МЗС порадив естонцям не підписувати так звану угоду про лояльність, їдучи до рф.

29 листопада МВС росії оголосило, що готує проєкт, що вимагатиме від іноземців, які вʼїжджають до країни, підписувати «угоду про лояльність». У цьому документі візитери мають гарантувати, що утримаються від критики внутрішньої та зовнішньої політики росії, не дискредитуватимуть владу і не пропагуватимуть «нетрадиційні сексуальні стосунки».