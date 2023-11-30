Норвегія виділить €21 мільйон на продовольчу безпеку в Україні

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На саміті з продовольчої безпеки в Україні Норвегія оголосить, що виділяє €17 мільйонів Всесвітній продовольчій програмі та ще €4 мільйони Українському фонду Світового банку.

Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.

На програму «Зерно з України» спрямують чотири із €17 мільйонів, решту отримає Всесвітня продовольча програма, яка, окрім надання продовольчої допомоги, використає гроші для розмінування сільськогосподарських угідь.

Трастовий фонд допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку матиме €4 мільйони. Сільськогосподарська програма банку ARISE надає фермерам в Україні можливість доступного фінансування.