Норвегія виділить €21 мільйон на продовольчу безпеку в Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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На саміті з продовольчої безпеки в Україні Норвегія оголосить, що виділяє €17 мільйонів Всесвітній продовольчій програмі та ще €4 мільйони Українському фонду Світового банку.
Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.
На програму «Зерно з України» спрямують чотири із €17 мільйонів, решту отримає Всесвітня продовольча програма, яка, окрім надання продовольчої допомоги, використає гроші для розмінування сільськогосподарських угідь.
Трастовий фонд допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку матиме €4 мільйони. Сільськогосподарська програма банку ARISE надає фермерам в Україні можливість доступного фінансування.
- У листопаді 2022 року, на 90-ті роковини Голодомору 1932—1933 років Україна запустила міжнародну ініціативу «Зерно з України». Її метою було до літа 2023 року відправити в найбідніші країни Африки 60 суден з їжею, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.
- У листопаді 2023 року в Києві пройшов другий міжнародний саміт «Зерно з України» (Grain from Ukraine), у межах якого залучили $100 мільйонів для експорту українського зерна.