Південнокорейські фермери побилися з поліцейськими на мітингу. Вони невдоволені забороною собачого мʼяса

Новини

Associated Press

Майже 200 південнокорейських фермерів, які розводять собак для споживання в їжу, провели мітинг біля офісу президента в Сеулі. Вони вимагають від уряду відмовитися від плану заборонити собаче мʼясо.

Про це повідомляють корейські кореспонденти Reuters.

Фермери намагалися заїхати на вулицю перед офісом президента на вантажівці із собаками в клітках, щоб випустити їх на волю. Їх зупинила поліція для огляду вантажу.

Фермери побилися з правоохоронцями, які встановили барикади, щоб завадити протестувальникам наблизитися до президентського офісу. Трьох протестувальників затримали під час сутички з поліцією. Серед затриманих Джу Йонг Бонг — представник промислової групи, який очолював мітинг.

За словами Джу, політики не мають права закривати промисловість або вирішувати, що їсти людям.

«Ми не можемо погодитися з думкою, що це варварство, тому що всі країни, які мають традиції тваринництва, колись їли собак, і досі є держави, де це роблять», — сказав він.

Джу зазначив, що фермери були повністю виключені з обговорення законопроєкту, а фінансова компенсація, яку уряд запропонував тим, хто втратить бізнес, абсолютно не адекватна, оскільки люди втратять засоби до існування.

Минулорічне опитування Gallup Korea показало, що майже дві третини респондентів виступають проти вживання собачого мʼяса. Водночас лише 8% сказали, що їли собаку протягом останнього року — проти 27% у 2015 році.

Понад 6 мільйонів південнокорейських домогосподарств тепер мають собак як домашніх тварин, а президент Юн Сук Йоль та його дружина Кім Кеон Хі є власниками шести собак, включно із собакою-поводирем на пенсії та собакою-рятувальником.

Популярність вживання собачого мʼяса впала, однак фермери та власники ресторанів борються за те, щоб воно було легальним.

Фермери також звинуватили першу леді Кім Кеон Хі, яка активно критикує споживання собачого мʼяса, у здійсненні нібито неналежного тиску на уряд і керівну партію для введення заборони.