В Україні заочно засудили пропагандистку і колаборантку Юлію Вітязєву

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Суд засудив 11 років увʼязнення пропагандистці Юлії Лозановій, відомій під псевдонімом Юлія Вітязєва, за колабораціонізм і виправдовування російської агресії (ч. 6 ст. 111-1 ККУ і ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Про це пише СБУ.

У 2015 році жінка переїхала з України до Москви, де публічно поширювала фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. З початку повномасштабної війни вона регулярно виступала на підтримку окупантів, зокрема в ефірах «Соловьев Live».

Також Юлія Вітязєва стала оглядачкою окупаційного кримського інформагентства News Front. Обвинувачена, за даними слідства, одна з перших почала виправдовувати росіян за підрив Каховської ГЕС.

Разом з цим жінка постійно збирала донати для російського війська через підконтрольні Telegram-канали.

Наразі Юлія Вітязєва переховується в росії, тому тривають заходи для її фізичного затримання і притягнення до відповідальності.