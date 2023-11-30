У Неаполі знайшли загублений пів століття тому шедевр Боттічеллі

Новини

Naples carabinieri

У приватному будинку в італійському місті Неаполі знайшли загублену картину Сандро Боттічеллі вартістю €100 мільйонів. Мистецтвознавці понад 50 років вважали її втраченою.

Про це пише The Guardian.

Naples carabinieri

Полотно, написане у XV столітті, спочатку зберігалося в церкві в місті Санта-Марія-ла-Каріта, а потім потрапило до будинку місцевої родини, яка пів століття зберігала його.

Ця картина була однією з улюблених робіт самого Боттічеллі. Образ Мадонни списаний з Симонетти Каттанео Веспуччі — коханої художника, яка померла у віці 23 років.

Картина перебуває у поганому стані — на ній зʼявилися численні потертості, а лак окислився. Незабаром її почнуть реставрувати.