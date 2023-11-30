У Неаполі знайшли загублений пів століття тому шедевр Боттічеллі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Naples carabinieri
У приватному будинку в італійському місті Неаполі знайшли загублену картину Сандро Боттічеллі вартістю €100 мільйонів. Мистецтвознавці понад 50 років вважали її втраченою.
Про це пише The Guardian.
Полотно, написане у XV столітті, спочатку зберігалося в церкві в місті Санта-Марія-ла-Каріта, а потім потрапило до будинку місцевої родини, яка пів століття зберігала його.
Ця картина була однією з улюблених робіт самого Боттічеллі. Образ Мадонни списаний з Симонетти Каттанео Веспуччі — коханої художника, яка померла у віці 23 років.
Картина перебуває у поганому стані — на ній зʼявилися численні потертості, а лак окислився. Незабаром її почнуть реставрувати.
- Раніше картина, яку вважали меншою копією «Мадонни з гранатом» італійського художника Сандро Боттічеллі, виявилася оригінальною роботою митця.
- А на картині «Людина скорботи», автором якої вважається Сандро Боттічеллі, під шаром фарби виявили зображення Мадонни з немовлям.