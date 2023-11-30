Джерела «Бабеля»: СБУ влаштувала підрив на залізниці, яка сполучає росію й Китай

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У ніч на 30 листопада на російській Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії, стався вибух. За цим підривом стоїть СБУ, повідомили джерела «Бабеля».

Цей тунель — фактично єдиний головний залізничний шлях між росією та Китаєм. Його використовують зокрема й для військових поставок. Вночі під час руху вантажного поїзда там спрацювали 4 вибухових пристрої. Тепер рух тунелем паралізований, кажуть джерела.

На місці працюють залізничники та Федеральна служба безпеки.

Російський Telegram-канал Baza пише про нібито замикання кабельної мережі у тунелі, але й зазначає, що машиніст вантажного потяга чув «хлопок». Із 50 вагонів пошкоджені три цистерни — одна з них вигоріла повністю. Пізніше на одній із ділянок колії виявили вигоряння 200 метрів кабельної лінії, а в четвертому вагоні помітили витік палива.

«На даний момент у тунелі працюють відновлювальні та пожежні потяги — затримок у русі пасажирських поїздів немає. Північномуйський тунель є найдовшим у росії для залізниць — 15 343 метри», — пише Baza.