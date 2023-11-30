Як українці полюють на російські установки РЕБ. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 листопада

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«Бабель»

Засоби радіоелектронної боротьби, за допомогою яких росія намагається прослуховувати чи глушити переговори ЗСУ, збивати з курсу високоточну західну зброю і дрони, стали однією з пріоритетних цілей української армії. І ЗСУ стають дедалі успішнішими в цій боротьбі, йдеться в матеріалі CNN. Наприклад, у мережі більшає відео знищення російських установок «Поле-21», які окупанти розміщують на дахах будівель, аби заглушити GPS-сигнал для ракет. Це пріоритетна мішень для українських операторів дронів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist визнав, що росіяни наразі переважають українців у потужності засобів РЕБ і вже очевидно, що їм вдається помітно впливати на точність українських обстрілів з HIMARS і снарядами Excalibur 155. Розуміючи важливість цього виду зброї, росіяни звітують, що наростили виробництво нових установок РЕБ у рази. Тимчасом ЗСУ змінюють сам підхід до радіоелектронної боротьби, орієнтуючись не на кількість, а на точність своїх установок. Наприклад, Україна працює над системами дистанційного керування РЕБ, щоб ті заважали роботі лише російської зброї ― натомість російські пристрої наразі створюють електронні перешкоди для всіх, зокрема й для своїх військ.

Загалом, повідомляє CNN із посиланням на західних аналітиків, російсько-українська війна дала зрозуміти, наскільки важливим компонентом протистояння стає радіоелектронна боротьба. Тому західні виробники зброї активно працюють над тим, щоб їхня продукція була якомога менш вразливою, і теж активно розробляють нові види установок РЕБ.

Адміністрація Джо Байдена поширює інформацію про те, які штати скільки заробили на збройній допомозі Україні. Виявляється, що чи не найбільше грошей отримують ті штати, де стабільно голосують за республіканців, які ставляться до надання Україні зброї все прохолодніше, пише POLITICO. Наприклад, виробники з Техасу на закупівлях для України заробили $1,45 мільярда, з Аризони ― $2,26 мільярда, а з Флориди ― $1,01 мільярда. У деяких спільнотах це істотно покращило ситуацію з безробіттям: маючи довгострокові замовлення, виробники зброї розширюють виробництво і набирають нових працівників. У такий спосіб Білий дім намагається через виборців спонукати республіканців підтримати виділення нового пакету допомоги Україні. Утім, поки що акцент на матеріальних прибутках суттєво настрої не змінив, ідеться в матеріалі. Політикам потрібна насамперед чітка стратегія США щодо України та пояснення, як саме витрачатимуться гроші та зброя. «А якщо цих відповідей немає, переконати нас лише збільшенням кількості робочих місць у наших округах не вдасться», ― сказав виданню член Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Гарсіа.

За інформацією POLITICO, республіканці готуються до компромісу ― надати Україні зменшений річний пакет фінансової допомоги на $15―20 мільярдів, що втричі менше, ніж спочатку просив Білий дім. Ці гроші нібито мають піти лише на снаряди й найнеобхіднішу зброю.

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