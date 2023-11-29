У Великій Британії малюнок Бенксі вартістю $1,2 мільйона знесли разом із будівлею. Частину мурала намагаються врятувати

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streetartnews.net

В англійському місті Дувр знесли будівлю з малюнком Бенксі. Твір оцінили в мільйон фунтів стерлінгів ($1,2 мільйона).

Про це повідомляє CNN.

Бенксі створив цей малюнок у 2017 році, незабаром після того як Велика Британія проголосувала на референдумі за вихід з ЄС.

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Мурал на будівлі Castle Amusements зображував робітника, який відколює одну з 12 жовтих зірок на синьому прапорі ЄС.

У 2019 році малюнок зафарбували білою фарбою.

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Тепер будівлю знесли. Речник міської ради Дувру заявив, що перед знесенням влада міста визначила, що твір Бенксі неможливо зберегти без значних витрат для місцевих платників податків.

Він додав, що підрядники «успішно видалили зірки, частину людини та драбини непошкодженими». Компанія, що займається демонтажем, покриває всі додаткові витрати. Це означає, що в разі успіху твір вважатиметься її власністю.

Речниця компанії, що займається демонтажем, повідомила, що врятовані фрагменти мурала зараз «оцінюють». Бенксі публічно не коментував інцидент.