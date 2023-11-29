У Німеччині 15-річного підлітка затримали через імовірну підготовку теракту

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У німецькому місті Дюссельдорф 15-річного хлопця заарештували через підготовку теракту на різдвяному ярмарку.

Про це повідомляють Reuters і Associated Press.

За даними правоохоронців, підозрюваний повідомив про атаку в чаті, учасники якого склали «конкретний план нападу на різдвяний ярмарок».

За даними телеканалу ARD, підліток присягнувся у «священній війні проти Заходу» в Telegram й анонсував теракт 1 грудня. Хлопця заарештували завдяки наводці «з-за кордону».

Ще одну людину заарештували в землі Бранденбург на сході Німеччини. Подробиці другого затримання невідомі.