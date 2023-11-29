У Британії тренерам заборонили зважувати гімнастів

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У Великій Британії тренерам заборонили зважувати гімнастів. Це частина нових правил, мета яких — побороти «шкідливі практики».

Про це пише BBC.

Минулого року незалежне розслідування UK Sport і Sport England виявило, що благополуччя і добробут гімнастів «не були в центрі культури британської гімнастики». Спортсменів змушували тренуватися, попри травми, карали за потребу сходити в туалет, кричали та лаялися, шукали в їхніх сумках їжу.

Тепер гімнастів віком до 10 років заборонено зважувати, спортсменів до 18 років можуть зважувати лише за їхньої згоди за згоди їхніх батьків чи опікунів. А робити це дозволять тільки фахівцям зі спортивної науки або медичним працівникам.

Це означає, що зважування проводитимуть лише для того, щоб відстежити, наприклад, чи відбувається стрибок росту спортсмена, або щоб розробити оптимальні вправи для тіла.

Нові правила мають запобігти потенційним проблемам з психічним здоровʼям і розвитку розладів харчової поведінки.

Водночас заборона гімнастам пити воду чи ходити в туалет під час тренування відтепер вважається «фізичним насильством».

«У нас немає бажання ставити медалі вище за добробут», — сказала виконавча директорка British Gymnastics Сара Пауелл.

Оновлені правила стосуються і навчання гімнастів у школах. Дітей до 12 років тепер не можна забирати з уроків для тренувань, а діти від 12 років можуть пропускати школу лише у «виняткових обставинах».

Тому всі гімнастичні клуби та тренери, які не дотримуватимуться нової політики, можуть зіткнутися із санкціями.