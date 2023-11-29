Дружина російського дипломата і перекладачка путіна. Журналісти «Радіо Свобода» знайшли ставленників Кремля в ОБСЄ

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Журналісти «Радіо Свобода» знайшли серед працівників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) людей, близьких до Кремля.

Про це йдеться в розслідуванні.

Зокрема, це колишній співробітник російського посольства у Вашингтоні, а нині старший стратегічний радник секретаріату ОБСЄ Антон Вушкарник, співробітниця міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ Дарʼя Боярська, яка раніше працювала в російському МЗС і була перекладачкою путіна, а також Салтанат Сакембаєва — дружина заступника міністра закордонних справ рф Андрія Руденка. Вона працювала в Генеральному секретаріаті ОБСЄ.

Антон Вушкарник

Антон Вушкарник нині працює старшим стратегічним радником секретаріату ОБСЄ, а раніше обіймав посаду в російському посольстві у Вашингтоні. Під час роботи в посольстві він виправдовував продаж російської зброї президенту Сирії Башару Асаду.

В електронному листі Вушкарника співробітнику Конгресу США є посилання на відео в YouTube, в якому українських політиків порівнюють із нацистами. Також у своїх листах Вушкарник стверджував, що Америці загрожує «гомосексуальний авторитаризм», і вихваляв Сталіна.

У 2017 році російське МЗС висунуло Вушкарника на посаду таршого радника у Групі експертів зі стратегічних питань (SPSU), у якій співпрацювали експерти з рф, США, ЄС і Швейцарії. Цю групу заснував тодішній генсек ОБСЄ Томас Гремінгер.

У грудні 2020 року генеральним секретарем ОБСЄ стала Хельга Шмід, яка розпустила SPSU, однак Вушкарник зберіг посаду і продовжує отримувати зарплату від МЗС росії.

Деякі колеги Вушкварника, які працюють разом із ним у секретаріаті ОБСЄ, називають його «Полковником», натякаючи на звʼязок із російськими спецслужбами. Крім того, австрійська поліція неодноразово фіксувала, як Вушкарник порушує правила дорожнього руху. Підозрювали, що він кермував пʼяним, але від тесту на алкоголь чоловік відмовлявся.

Дар’я Боярська

Дарʼя Боярська працювала перекладачкою президента рф путіна на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G20 в Японії.

Боярська обіймала посаду в російському МЗС, вона часто супроводжувала путіна і Сергія Лаврова в закордонних поїздках. Від червня 2010 року вона періодично перекладала з російської на англійську на щорічних сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ. Згодом її взяли на роботу радником у бюро зі зв’язків. Делегати Парламентської асамблеї ОБСЄ назвали прийом на роботу Боярської та її подальше просування по службі непрозорим.

У лютому 2021 року Боярська стала працювати в ОБСЄ. У вересні 2021 року її призначили головою віденського бюро звʼязків ПА ОБСЄ. Вона стала «заступницею спеціального представника».

Нині Боярська має доступ до робочих контактів ОБСЄ у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії, а також у міжнародному секретаріаті. Крім того, вона бере участь у підготовці офіційних візитів членів ПА ОБСЄ та в підготовці місій зі спостереження за виборами. Делегати з кількох країн неодноразо засуджували її призначення.

Салтанат Сакембаєва

Салтанат Сакембаєва, яка працювала в Генеральному секретаріаті ОБСЄ у Відні з 2009 року, у червні 2022 року фотографувалася з постійним представником росії в ОБСЄ Олександром Лукашевичем. Раніше він виправдовував російську агресію і звинувачував США та їхніх союзників у спробі «узурпувати» роботу секретаріату ОБСЄ.

Сакембаєва отримала посаду, коли ще була громадянкою Киргизстану. У серпні 2014 вона отримала громадянство рф, а за місяць у Відні одружилася з Андрієм Руденком, який прибув до австрійської столиці у 2011 році як заступник постійного представника рф при ОБСЄ.

У 2016 році Руденко став директором департаменту Міністерства закордонних справ рф. Він працював за напрямками Білорусь, Молдова та Україна — усі ці країни були важливою частиною порядку денного ОБСЄ. Його дружина Салтанат мала доступ до інформації про діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на сході України. Сакембаєва також була присутня на засіданнях, присвячених іншим конфліктам за участі росії, — у Молдові, Грузії та Закавказзі, входила до офіційних делегацій та відвідувала засідання Ради міністрів країн-членів ОБСЄ. За словами дипломата, який працював в ОБСЄ, Сакембаєва «мала можливість передати інформацію своєму чоловікові телефоном після роботи». Вона працювала в Організації з безпеки і співробітництва в Європі до липня 2022 року, тобто в перші пʼять місяців повномасштабної війни росії проти України.