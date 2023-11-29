Google запустила окремий домен для мемів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Компанія Google запустила спеціальний домен для мемів — .meme.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Проєкт уже має партнерство із шістьма компаніями і відомими інтернет- постатями, зокрема зі сховищем Gif-файлів і мемів Tenor і сайтом Grumpy Cat — він відтепер доступний за адресою grumpycat.meme.
У Google зазначили, що домени .meme стануть загальнодоступними 5 грудня за базовою річною ціною.
- Google уже має кілька нетрадиційних доменів, як-от .dad, .boo, а також .ing.