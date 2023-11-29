Google запустила окремий домен для мемів

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Компанія Google запустила спеціальний домен для мемів — .meme.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Проєкт уже має партнерство із шістьма компаніями і відомими інтернет- постатями, зокрема зі сховищем Gif-файлів і мемів Tenor і сайтом Grumpy Cat — він відтепер доступний за адресою grumpycat.meme.

У Google зазначили, що домени .meme стануть загальнодоступними 5 грудня за базовою річною ціною.