Із запланованого мільйона боєприпасів Євросоюз поставив Україні 300 тисяч

Новини

Adobe Stock / NA

Європейський Союз передав Україні близько 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби під час виступу перед журналістами у кулуарах засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Міністр Кулеба закликав союзників до більш тісної співпраці в оборонній галузі, адже це необхідно для перемоги над росією. Крім того, Кулеба розповів, що 28 листопада провів продуктивну зустріч із головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром. Він запевнив, що словацький центр обслуговування і ремонту української важкої техніки працюватиме й надалі.