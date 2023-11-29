Рух спротиву: в окупованому Ювілейному обстрілом знищили російських високопосадовців

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В окупованому селищі Ювілейне, що в Херсонській області, у вівторок 28 листопада під обстріл потрапила будівля, у якій проходила нарада окупантів.

Як повідомляє Центр нацспротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ, загинули пʼять російських високопосадовців. На будівлю удар навели підпільники. Судячи з фото, удар був по будівлі, де раніше був Центр надання адмінпослуг. Він розташований навпроти Будинку культури.

Російське видання Astra пише, що в будівлі розташовувалась окупаційна поліція і від обстрілу загинули четверо, а не пʼятеро. Усі вони нібито поліцейські, але серед них є заступник начальника відділу 33-річний майор Артур Джунусов. Також Astra пише про 17 поранених. Серед них лейтенанти, підполковники і різні керівники.