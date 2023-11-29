Сили оборони минулої доби ліквідували 1 140 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Reuters / «Бабель»

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового, повідомляє Генштаб у зведенні за минулу добу.

Загалом на фронті сталося 87 бойових зіткнень. У напрямку Купʼянська вдалось відбити пʼять атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили чотири атаки у районі Тернів. Під Бахмутом ЗСУ — 16 атак біля Кліщіївки, Богданівки, Андріївки та Північного. Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, не можуть прорвати оборону, безуспішними були 27 штурмів у районах Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Також провальними були 17 атак ворога в районах Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки. Не вдалися й спроби атак у районах Старомайорського та Водяного.

У Запорізькій області загарбники девʼять разів безуспішно атакували у районах Вербового та Роботиного.

Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя. На Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили ворога.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 29 листопада 2023 року ліквідували близько 327 580 російських військових, зокрема 1 140 за останню добу.