З обваленого тунелю в Гімалаях врятували 41 індійського робітника — вони були там понад два тижні

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В Індії врятували 41 робітника, які 17 днів провели в обваленому тунелі під назвою Сілкʼяра-Баркот в Гімалайських горах.

Про це пише The Guardian.

Робітників витягли через евакуаційну трубу після того, як команда спеціалістів пробурила останню ділянку щебеню вручну, адже механічний бур зламався.

Видобуток вугілля в дуже малих тунелі, таких як Сілкʼяра-Баркот, заборонений в Індії, проте в деяких штатах ця практика досі поширена.

Біля входу в тунель чергували карети швидкої допомоги та вертольоти, щоб доставити робітників після порятунку до лікарні.

Індійські робітники, які будували автомобільний тунель, потрапили в пастку — імовірно, зсув ґрунту вранці 12 листопада спричинив обвал частини даху тунелю та заблокував понад 60 метрів щільного бетонного щебеню, каміння та металу.

До масштабної рятувальної операції залучили понад 200 людей, армію та авіацію, а також національну команду з ліквідації наслідків стихійних лих та іноземних експертів.

Робітники отримували кисень, їжу, воду та ліки через невеликий водопровід, протягом усіх 17 днів з ними підтримували звʼязок. Чоловіки залишалися в доброму гуморі та навіть займалися йогою і грали у крикет, щоб розважитися.